Reacties op aanstaande slavernij-excuses: 'Eindelijk', maar ook 'waanzin'

De kogel is door de kerk: het kabinet gaat excuses aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden. "Het is fijn dat het nu gaat gebeuren", zegt Linda Nooitmeer van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden (NiNsee). "Hier hebben we al twintig jaar voor geijverd."

Eerder boden Utrecht, Amsterdam en Rotterdam excuses aan voor het slavernijverleden van hun stad. "Ook banken hebben het gedaan, dus het zat er al aan te komen", zei Nooitmeer in Nieuws en Co op NPO Radio 1.

Ook vanuit de acht partijen die het kabinet vorige maand aanspoorden om excuses te maken, samen een Kamermeerderheid, is positief gereageerd. "Eindelijk komen er excuses voor het slavernijverleden", twittert PvdA'er Kati Piri. "Ongekend wrede praktijken die tot op de dag van vandaag doorwerken in mensenlevens."

'Zijn ze gek geworden?'

Maar er klinkt ook weerstand in de Tweede Kamer. Zo noemt VVD-Kamerlid Pim van Strien het "waanzin" dat het kabinet volgens ingewijden 200 miljoen euro uittrekt voor een bewustwordingsfonds over het slavernijverleden. "Dit geld kunnen we beter besteden aan de toekomst in plaats van het verleden. Wat de VVD betreft is dit geen gelopen race", zegt hij op Twitter.

Forum voor Democratie gaat nog een stap verder. De partij spreekt van "zelfhaat ten top". PVV-leider Geert Wilders zegt op sociale media over het bewustwordingsfonds: "Ze zijn helemaal gek geworden."

Het nieuws is tot dusver alleen bevestigd door Haagse bronnen, na berichtgeving van RTL Nieuws. Daarom houden sommige Kamerleden nog een slag om de arm als het gaat over de details van het plan.

Ook Mitchell Esajas van The Black Archives is benieuwd naar het precieze plan. Dat er op nationaal niveau officieel excuses komen, noemt hij positief. "Zodat het kabinet erkent dat de Nederlandse Staat een heel grote rol heeft gespeeld in deze misdaad tegen de menselijkheid."

'Gebrek aan historisch besef'

Antropoloog en antiracisme-activist Esajas maakt zich al jaren sterk voor bewustwording over het slavernijverleden. Hij vindt het een goede stap dat het kabinet van plan is hier 200 miljoen euro voor uit te trekken. "Er is een gebrek aan historisch besef in de samenleving." Ook het plan voor een slavernijmuseum waarvoor het kabinet 27 miljoen euro wil uittrekken, kan volgens Esajas helpen om meer bewustwording te creëren.

Ook volgens de bestuursvoorzitter Nooitmeer van het NiNsee zijn erkenning en bewustwording wat haar betreft niet het eindpunt van de discussie. "Het gaat ook over de doorwerking van het slavernij naar het heden."

Esajas vindt dat er "herstelbetalingen" moeten komen. Maar hij weet nog niet hoe dat precies moet worden uitgewerkt. "Daar moet een maatschappelijk debat over komen om het gezamenlijk vorm te geven."