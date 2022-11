Manchester United verslaat Real Sociedad, maar grijpt naast groepswinst

Manchester United heeft in de Europa League naast de eerste plaats in de poule gegrepen. Voor de ploeg van coach Erik ten Hag, die al zeker was van Europese overwintering, was de 1-0 uitzege op directe concurrent Real Sociedad niet voldoende voor groepswinst.

Op doelsaldo (+8 voor Real Sociedad en +7 voor United) eindigen de Engelsen als tweede. Dat betekent dat na de winterstop een tussenronde in de Europa League wacht, met een van de nummers drie uit de groepsfase van de Champions League als tegenstander.

Bij de mogelijke opponenten zit ook Ajax, dat tot afgelopen seizoen nog onder leiding stond van Ten Hag.

Van de Beek in de basis

Het enige doelpunt in San Sebastián viel al in de eerste helft. De 18-jarige Argentijn Alejandro Garnacho maakte zijn eerste treffer in dienst van United, op aangeven van Cristiano Ronaldo. De Portugese vedette had van Ten Hag opnieuw een basisplaats gekregen.