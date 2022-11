AS Roma komt met schrik vrij, Manchester United mogelijke tegenstander Ajax

AS Roma heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Europa League. In een rechtstreeks duel met concurrent Loedogorets werd na rust een achterstand ongedaan gemaakt: 3-1.

Vlak voor de pauze zette de Braziliaan Rick na een knappe rush de Bulgaarse bezoekers verrassend op voorsprong.

Padt kansloos bij penalty's

In de tweede helft stelde AS Roma orde op zaken. Lorenzo Pellegrini knalde twee penalty's achter de Nederlandse doelman Sergio Padt en Nicolò Zaniolo bepaalde de eindstand op 3-1.

De ploeg van trainer José Mourinho, afgelopen seizoen ten koste van Feyenoord winnaar van de Conference League, eindigde zo op plek twee, achter groepswinnaar Real Betis.

Succesje Van den Brom

In die Conference League plaatste John van den Brom zich met Lech Poznan voor de tussenronde door met 3-0 te winnen van groepswinnaar Villarreal.

Manchester United greep in de Europa League naast de eerste plaats in de poule. Voor de ploeg van coach Erik ten Hag, die al zeker was van Europese overwintering, was de 1-0 uitzege op directe concurrent Real Sociedad niet voldoende voor groepswinst.