Voetbalclub Bedum aangeslagen door mishandeling vrouw en fataal ongeluk

Bij voetbalclub SV Bedum is geschokt gereageerd op de zware mishandeling van een 39-jarige vrouw uit die plaats en de gebeurtenissen die daarop volgden. De 41-jarige verdachte kwam tijdens een vluchtpoging op de N50 bij Kampen om het leven, evenals twee personen die niet bij het incident waren betrokken. "We zijn zwaar aangeslagen en onder de indruk van de gebeurtenissen", reageert voorzitter Jan-Jurjen Timmer.

RTV Noord meldt dat de mishandeling plaatsvond op de parkeerplaats bij de Groningse voetbalvereniging. Twee kinderen van de vrouw zouden actief zijn bij de club. Volgens de regionale omroep wachtte de vrouw gisteravond in de auto tot haar zoon klaar was met trainen.

Haar ex-partner zou haar daar hebben opgezocht en haar zwaar hebben mishandeld. Verschillende bronnen zeggen tegen RTV Noord dat de man een hamer in zijn hand had.

Fataal ongeluk op N50

Na de mishandeling sloeg de man op de vlucht en startte de politie een zoekactie. Rond 20.30 uur werd hij op de A6 gezien, waar hij met hoge snelheid ervandoor ging. Toen is de achtervolging ingezet.

Op de N50 in de buurt van Kampen kwam het tot een fataal ongeluk, waarbij twee auto's betrokken waren. Naast de verdachte kwamen een 68-jarige man en een 67-jarige vrouw om het leven. Zij hadden volgens de politie geen enkele betrokkenheid bij de zaak.

'Altijd mensen op parkeerplaats'

De gebeurtenissen hebben "zeker impact op de teams waar de jeugdspelers actief zijn", zegt voorzitter Timmer van SV Bedum. Volgens hem is het doorgaans druk op de parkeerplaats bij de club. "Het was een doordeweekse avond, dus onze velden en de sporthal zijn volop in gebruik. Dat was gisteravond ook zo. Er zijn dus mensen die het hebben meegekregen."

De trainers en teams van SV Bedum gaan in gesprek over het incident. "Wij zijn bezig om dat in goede banen te leiden", zegt Timmer. "Wij hebben ook een pedagoog aan onze vereniging gekoppeld die we daarbij kunnen inzetten. Daarnaast kunnen mensen die het hebben zien gebeuren, zich melden bij slachtofferhulp. Dat gaan we ook onder de aandacht brengen."

Of de trainingen doorgaan voor de teams waar de jeugdleden actief zijn, is nog niet duidelijk. "Daar gaan we het over hebben met de teams om te kijken of het verstandig is."