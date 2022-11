AZ eist groepswinst voor zich op met late zege op Dnipro-1

Daarvoor was een overwinning of een gelijkspel tegen Dnipro-1 voldoende, maar bij een nederlaag zou het chagrijn overheersen in Alkmaar. Immers, de Oekraïners zouden dan de eerste plek in groep E voor zich opeisen.

Al na acht minuten werd die hoop grotendeels de kop ingedrukt. Jens Odgaard kopte een voorzet op maat van Jesper Karlsson binnen (1-0). AZ, gestart in de gebruikelijke opstelling, zat op rozen.