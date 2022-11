Feyenoord knokt zich langs Lazio en overwintert als groepswinnaar in de Europa League

Feyenoord heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. De Rotterdammers wonnen in De Kuip met 1-0 van Lazio. Omdat FC Midtjylland in dezelfde groep met 2-0 te sterk was voor Sturm Graz, eindigden alle clubs in groep F op acht punten. Feyenoord heeft echter het beste doelsaldo, is groepswinnaar en ontloopt de tussenronde.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Voor de aftrap werd door de Feyenoord-aanhang flink wat vuurwerk afgestoken, wat behalve de nodige rookontwikkeling ongetwijfeld ook weer een UEFA-boete zal opleveren. Toen de rook was opgetrokken, was er na een minuut meteen al de eerste kans voor Feyenoord, maar Danilo schoot naast. Een prima begin, maar twee minuten later was het meteen schrikken voor de Rotterdammers: David Háncko ging op het door de regen glibberige veld in de fout, waarop Felipe Anderson via doelman Justin Bijlow de bovenkant van de de lat raakte.

Vuurwerk van Feyenoord-fans zorgt voor de nodige rook in De Kuip - ANP

Feyenoord creëerde in de eerste helft niet gek veel, maar kreeg wel wat kansjes. De grootste was voor de Braziliaan Igor Paixão, die zijn basisdebuut opluisterde met een venijnige uithaal, waarop Lazio-keeper Ivan Provedel redding bracht. Kansen Lazio De grootste mogelijkheden waren echter voor de Romeinen. Na slordig balverlies van Gernot Trauner en opnieuw mistasten van Háncko ging Felipe Anderson ervandoor, de Braziliaan bediende Matteo Cancellieri, maar die schoot een meter naast. Na een half uur ontsnapte Feyenoord voor de derde keer: na een snelle combinatie in het Rotterdamse strafschopgebied stuitte Manuel Lazzari op Bijlow. Toen beide teams de kleedkamers zonder doelpunten opzochten, was Feyenoord virtueel uitgeschakeld in Europa. In Denemarken stond FC Midtjylland bij rust namelijk met 1-0 voor tegen Sturm Graz. De stand in groep F zat echter zo gek in elkaar, dat Feyenoord met één doelpunt meteen virtueel koploper zou worden.

De gemoederen liepen af en toe hoog op in De Kuip - ANP

In het begin van de tweede helft slaagde Feyenoord er nauwelijks in de Lazio-defensie in de problemen te brengen. Aan de andere kant waren de Italianen opnieuw wel gevaarlijk: in de 55ste minuut liet Anderson Trauner zijn hielen zien, maar Bijlow greep wederom goed in. Gimenez scoort Tien minuten later was het feest in De Kuip: Santiago Gimenez, een minuut eerder ingevallen voor Danilo, nam een lange voorzet niet bijster goed aan, maar profiteerde van geklungel in de Lazio-defensie.

Santiago Gimenez profiteert van Italiaanse Comedy Capers in de Lazio-defensie - Pro Shots