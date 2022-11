Kabinet weigert complotdenker Icke toegang tot Nederland

De complotdenker David Icke mag Nederland niet in. Dat heeft het kabinet besloten in verband met risico's voor de openbare orde. Haagse bronnen bevestigen de berichtgeving hierover van RTL Nieuws. Hij zou komende zondag spreken op een demonstratie in Amsterdam.

Icke wordt geweerd omdat zijn voornemen om een toespraak te houden bij een bijeenkomst in Amsterdam "heeft geleid tot onrust", aldus de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND.

De gemeente Amsterdam had de IND om advies gevraagd en verzocht te onderzoeken of hem de toegang kan worden geweigerd. "Wij hebben dit onderzocht en de gemeente Amsterdam over onze bevindingen geïnformeerd. Omdat dit een individuele casus is, kunnen wij hierop inhoudelijk niet ingaan", zegt de IND in een verklaring.

Aanwijzingen van de AIVD

Over de aangekondigde komst van Icke is al weken veel te doen. Hij is een aanhanger van complottheorieën over zogenoemde 'illuminati', die uit zouden zijn op een nieuwe wereldorde. De Brit gaat echter verder en denkt dat er elites op aarde zijn die gedeeltelijk bestaan uit een netwerk van buitenaardse reptielen, waarmee hij volgens critici Joden bedoelt.

De IND gaf het advies Icke de toegang te weigeren na overleg met de politie en de NCTV. Ook kijkt de IND naar "aanwijzingen uit ambtsberichten van de AIVD".

Verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg neemt dat advies over. Ook burgemeester Halsema van Amsterdam is inmiddels op de hoogte van het besluit.