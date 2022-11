Een fout is snel gemaakt: paspoortperikelen Johansson volgende misser in lange rij

Het paspoort van handbalbondscoach Per Johansson is niet lang genoeg meer geldig om EK-gastland Noord-Macedonië in te mogen. Daardoor is het nog maar de vraag of de Zweed de handbalsters tijdens de eindronde kan bijstaan. Fouten zijn van alledag, ook in de sportwereld. Een willekeurig overzicht. Schaatsen In 2011 eiste Arjen van der Kieft tijdens de WK afstanden in Inzell de tweede plaats op de 10.000 meter voor zich op. De zilveren medaille kreeg hij echter nooit omgehangen. De reden? Van der Kieft had verzuimd zijn transponder - een apparaatje dat de tijden registreert - om te doen en werd daardoor uit de uitslag geschrapt. Baanwielrennen Nog maar een paar weken terug heerste er chaos bij de teamsprintsters op de WK. In de strijd om brons wilde bondscoach René Wolff met Hetty van der Wouw starten, maar Steffie van der Peet stond op de officiële startlijst. Daardoor moest Van der Wouw op het allerlaatste moment plaatsmaken. Tot overmaat van ramp kwam Nederland acht duizendsten tekort voor brons. Wolff trok een dag later het boetekleed aan. "Een grote blunder van onze kant."

In de strijd om brons bij de teamsprint op de WK baanwielrennen wilde René Wolff met Van der Wouw starten, maar op het allerlaatste moment bleek Van der Peet op de officiële startlijst te staan. Een dag later volgt de verklaring. - NOS

Paardensport Dressuuramazone Dinja van Liere kwalificeerde zich met Hermès voor de Olympische Spelen in Tokio van vorig jaar, maar haar paard bleek door een fout in adresgegevens de Duitse nationaliteit te hebben. Van Liere ging uiteindelijk als reserve mee naar Tokio, met een ander paard: Haute Couture. Zwemmen Een flater van jewelste. Zo kon je de bizarre actie van de Poolse zwembond van vorig jaar wel noemen. Want zes zwemmers naar de Spelen in Tokio sturen, terwijl ze bij aankomst vrijwel meteen rechtsomkeert moesten maken, was nogal pijnlijk.

Zwemster Alicja Tchórz, die ook rechtsomkeert moest maken - ANP

De regels voor het aantal zwemmers dat afgevaardigd mocht worden, waren gek genoeg niet goed begrepen door de bond. Daardoor werden te veel zwemmers ingeschreven. Tennis Novak Djokovic dacht begin dit jaar 'gewoon' deel te nemen aan de Australian Open, maar kwam bedrogen uit. De Serviër bleek onzorgvuldig te zijn geweest bij het invullen van zijn inreisformulier voor Australië. In een persverklaring op Instagram schreef hij dat zijn team "een administratieve fout" had gemaakt door het verkeerde hokje aan te vinken. Aanvankelijk kwam Djokovic op basis van een medische vrijstelling in aanmerking voor een visum, maar de tennisser werd op het vliegveld van Melbourne alsnog tegengehouden door de immigratiedienst.

De Servische toptennisser Novak Djokovic moet Australië verlaten en kan dus niet deelnemen aan de Australian Open. Het federale hof in Australië heeft dat bepaald. - NOS

Een rechter oordeelde echter dat Djokovic, niet gevaccineerd tegen corona, onredelijk was behandeld en gaf de Serviër alsnog toegang tot het land. Toenmalig immigratieminister Alex Hawke trok vervolgens het visum "in het belang van de Australische gemeenschap" weer in, waarna Djokovic Australië toch moest verlaten. Formule 1 Te vroeg een race afvlaggen. Zelfs in de Formule 1 gebeurt het. In 2018 bijvoorbeeld, toen in Canada fotomodel Winnie Harlow een rondje te vroeg met de geblokte vlag ging zwaaien.

When you tell @WinnieHarlow to wave the chequered flag too early 🙈



Miscommunications happen!#NoHarmDone pic.twitter.com/3uWCl6zMbG — Formula 1 (@F1) June 10, 2018

Het enthousiasme van Harlow bleef uiteindelijk zonder gevolgen, want wegens de grote onderlinge verschillen veranderde er niets in de uitslag. Voetbal Ook in de voetballerij worden fouten gemaakt. Denk aan het door Ajax niet inschrijven van Sébastien Haller voor het vervolg van de Europa League in 2021. Denk ook aan de doelen, die voor de Champions League-wedstrijd van de vrouwen van Ajax tegen Arsenal in september, niet de juiste afmetingen hadden. De fout werd nota bene ontdekt door Arsenal-coach Jonas Eidevall en vervolgens hersteld.

Vivianne Miedema heeft namens Arsenal gescoord in een doel met de juiste afmetingen - ANP