Rechter stuurt omstreden Sanderink weg als topman IT-bedrijf Centric

De rechter heeft Gerard Sanderink weggestuurd als bestuursvoorzitter van it-bedrijf Centric. Sanderink was ook eigenaar van Centric, maar de rechter heeft ook besloten dat hij wordt onteigend. Al zijn aandelen, op een na, gaan naar een beheerder. De rechter benoemt binnenkort twee nieuwe bestuurders bij Centric.

Daarmee krijgt het Openbaar Ministerie zijn zin. Die had hierom gevraagd vanwege de onrust rond Sanderink en Centric. Volgens de rechter verzorgt Centric vitale it-diensten in Nederland. Sanderink is de afgelopen jaren in opspraak gekomen vanwege allerlei juridische procedures tegen zijn ex Brigitte van Egten, die ook in dienst was bij Centric. In dat conflict betrok hij ook het bedrijf, waarna drie bestuurders opstapten.

Ook kwam Sanderink veelvuldig in het nieuws vanwege zijn relatie met Rian van Rijbroek, die zich voordoet als cyberdeskundige.

Opeens weer topman

De zaak over een mogelijke verwijdering van Sanderink als topman diende bij de Ondernemingskamer. Dat is de rechter die zich over conflicten bij bedrijven buigt. Sanderink keerde vorige maand opeens terug als bestuursvoorzitter van Centric, nadat hij in 2021 was teruggetreden.

Volgens het OM heeft alle heisa rond Sanderink en zijn recente terugkeer tot veel onrust geleid. Zo staat een van de grootste klanten, ASML, op het punt te vertrekken.

Andere bestuurder

Ook de werknemers zouden bezorgd zijn over de gang van zaken, wat door een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad in de rechtszaal werd beaamd. Om rust in het bedrijf te brengen moet daarom een andere bestuursvoorzitter aantreden, vond het OM.

Het is uitzonderlijk dat het Openbaar Ministerie om zo'n ingreep bij een bedrijf vraagt. Het OM was de gang van zaken bij Centric al aan het onderzoeken voordat hij als bestuursvoorzitter terugkeerde.

Sanderink, die samen met Van Rijbroek de zaak bijwoonde, deed de onrust af als het resultaat van ongegronde negatieve media-aandacht. Door die media-aandacht zouden er klanten vertrekken bij Centric.

Maar volgens Sanderink is hij juist degene die het bedrijf in rustiger vaarwater kan brengen. Hij zei ervoor open te staan dat er naast hem een medebestuurder wordt benoemd.

Van Rijbroek: voorspellingen uitgekomen

Van Rijbroek nam ook nog even het woord tijdens de zitting. Ze zei dat voorspellingen die ze deed in het roemruchte Nieuwsuur-interview ook echt zijn uitgekomen. Zo zouden volgens haar hackers er inderdaad in geslaagd zijn om geldautomaten geld te laten vrijgeven, maar wordt dat door de media doodgezwegen.

Centric heeft ook grote publieke instellingen en overheidsdiensten als klant, zoals De Nederlandsche Bank en BNG (Bank Nederlandse Gemeenten). Het contract met De Nederlandsche Bank loopt overigens binnenkort af. Sanderink zei dat Centric niet bij de laatste drie gegadigden zit voor het volgende contract.