Crisis in Somalië: 'Gevlucht voor de honger, maar het blijft ons achtervolgen'

Al vijf regenseizoenen geen regen en een terreurorganisatie die het gebied in handen heeft. In Somalië zorgen droogte en conflict voor steeds meer honger. Correspondent Elles van Gelder en cameraman Sven Torfinn reisden naar Baidoa om de gevolgen te zien. - NOS

De 40-jarige Adey zit in haar hut, die is gemaakt van takken en doeken. "Ik was een van de laatsten in mijn dorp die vertrok, vertelt ze. "Op het platteland is er niets meer. Hier is in ieder geval een kliniek." Naast haar zitten haar kinderen, ondervoed en met mazelen. Haar vijfjarige dochter Eunice stierf net na hun aankomst in Baidoa.

Even verderop een soortgelijk verhaal, van een moeder die hoogzwanger vluchtte. Baby Mustafa werd geboren in het kamp in Baidoa. Maar omdat ze zelf ondervoed is, bleef haar borstvoeding uit. "Gisternacht is hij gestorven," zegt Dahabo Mukhtar zacht. "We vluchtten voor de honger, maar de honger achtervolgde ons hier."

Volgens Unicef stierven tot en met juli ruim zevenhonderd kinderen in zogenoemde stabilisatiecentra, klinieken waar medisch personeel zwaar ondervoede kinderen probeert te redden. Maar de kinderen van Adey en Dahabo haalden het niet eens naar de kliniek. Veel kinderen sterven op de vlucht of ouders hebben geen mogelijkheid om naar plekken als Baidoa te komen. Er is geen informatie over de situatie in veel dorpen, dus zal het aantal sterfgevallen vele malen hoger liggen.