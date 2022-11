Invoering prijsplafond voor energie per 1 januari op losse schroeven

Het is zeer de vraag of het prijsplafond voor energie wel in kan gaan op 1 januari. Energieleveranciers weten nog altijd niet precies hoe de regeling eruit moet zien, en vrezen dat hun systemen niet op tijd klaar zijn om de maatregel uit te voeren. Dat bevestigen meerdere betrokkenen aan Nieuwsuur.

Nieuwsuur maakte een rondgang langs betrokkenen die aan de onderhandelingstafel zitten. Energiebedrijven hebben een aantal voorwaarden op tafel gelegd. Als daar niet aan wordt voldaan, is invoering van het prijsplafond per 1 januari niet mogelijk, stellen zij. "Dan moeten we onze systemen opnieuw aanpassen en zal 1 januari niet meer haalbaar zijn", zo laat energieleverancier Greenchoice weten.

De onzekerheid of de deadline gehaald wordt is zo groot, dat er al een plan B klaarligt. Als een energieleverancier het niet haalt om op 1 januari alles gereed te krijgen om het prijsplafond in te voeren, krijgt de consument - net als in november en december - een vaste vergoeding. Vermoedelijk is dat opnieuw 190 euro.

'Heel intensieve gesprekken'

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan dat vanaf 1 januari maximumprijzen gaan gelden voor gas en elektriciteit. Energieleveranciers moeten dat gaan uitvoeren, maar de onderhandelingen daarover lopen stroef. In eerste instantie zouden energieleveranciers begin oktober duidelijkheid krijgen van het kabinet. Dit omdat de energiebedrijven zeiden dat ze drie maanden nodig hebben om hun bedrijfsvoering aan te passen.

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie informeert morgen de Tweede Kamer over de stand van zaken van de onderhandelingen. Het lijkt erop dat de details nog niet allemaal zijn uitgewerkt. Energie Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven, bevestigt dat de onderhandelingen met het ministerie nog steeds niet zijn afgerond. "Dat zijn heel intensieve gesprekken", zegt een woordvoerder.