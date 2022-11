Meer werk voor ecologen na stikstofuitspraak RvS, vertraging in de bouw

Het sneuvelen van de bouwvrijstelling leidt tot vertraging in de bouw, vrezen bouwsector en kabinet. Dat heeft vooral te maken met ingewikkeld extra onderzoek dat nodig is voordat een bouwproject kan starten. Aan ecologen die zulk onderzoek kunnen uitvoeren was al een tekort, dat nu nog nijpender wordt. Nu de bouwvrijstelling, op last van de Raad van State, niet meer gebruikt mag worden, moeten ecologen voor elke nieuwe weg, woonwijk, uitbreiding van het elektriciteitsnet of aanpassing van een fabriek in kaart brengen welk effect de stikstofuitstoot heeft op de natuur. Als dat effect op de natuur negatief is, moet de stikstofschade gecompenseerd worden.

Wat was de bouwvrijstelling? Om de bouw weer op gang te brengen, voerde het kabinet in juli 2021 de bouwvrijstelling in. Sinds dat moment was het niet langer nodig om te onderzoeken hoeveel stikstofneerslag wordt veroorzaakt tijdens de sloop of bouw, omdat die neerslag tijdelijk is. Het enige dat meetelde, is de permanente stikstofneerslag die na ingebruikname van het bouwwerk ontstaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om verkeer dat over een nieuwe weg rijdt, ammoniakuitstoot van koeien in een nieuwe stal of de uitstoot van stikstofoxiden door verbranding in fabrieken. De Raad van State oordeelde dat de bouwvrijstelling in strijd is met natuurbeschermingsrecht. Daarom mag niemand de vrijstelling meer gebruiken en is voor bouwprojecten onderzoek nodig naar het effect van stikstofuitstoot op de natuur. Bij negatieve effecten is compensatie nodig.