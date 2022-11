ANWB meldt drukste avondspits van het jaar

Met ruim 1200 kilometer file is het vanavond de drukste avondspits van het jaar. Dat meldt de ANWB. Vooral in de omgeving Rotterdam, Utrecht en Noord-Brabant is het erg druk.

Om 17.30 uur, het drukste tijdstip van de avondspits, stond er 1227 kilometer file. "Het is donker, het regent een beetje en november is altijd met afstand de drukste tijd van het jaar", zegt een woordvoerder van de verkeersdienst.

Dit komt doordat er in de maand november weinig mensen met vakantie zijn. "Het heeft dus vooral te maken met de grote hoeveelheid woon-werkverkeer. Daarnaast is donderdag altijd de drukste dag van de week."

Er zijn volgens de ANWB niet meer ongelukken gebeurd dan normaal. Ook is het ingaan van de wintertijd niet de belangrijkste factor. "De hele maand november is het druk." De ANWB verwacht niet dat er vanavond nog meer files bij zullen komen. "Maar dat weet je natuurlijk nooit zeker."

Het vorige record dit jaar was rond Hemelvaart. Toen stond er eind mei ruim 1120 kilometer file omdat veel mensen die avond vertrokken naar een vakantieadres.