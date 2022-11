17 jaar cel geëist voor wurgen vrouw en verstoppen lijk in dakkoffer

Het Openbaar Ministerie heeft 17 jaar cel geëist tegen een 52-jarige man voor doodslag op zijn 37-jarige partner en het verbergen van haar lichaam. De verdachte verstopte haar lichaam twee jaar lang in een dakkoffer, die in februari in het water van het Oranjekanaal bij Orvelte in Drenthe werd gevonden.

Volgens het OM is de vrouw begin maart 2020 in haar kamer in Assen gewurgd door de verdachte. Vervolgens had hij haar lichaam in een dakkoffer gelegd en bijna twee jaar lang verborgen gehouden in een garagebox.

In die tijd werd de vrouw door haar familie in Hongarije als vermist opgegeven en startte de politie een grootschalig onderzoek. Tijdens dat onderzoek werd ook de verdachte gehoord. Hij vertelde toen dat hij de vrouw recentelijk nog had gezien en dat ze met een andere man weg was. "Dat was gelogen", zei hij vandaag volgens RTV Drenthe tegen de rechter.

Bekentenis

De verdachte raakte naar eigen zeggen afgelopen februari in paniek toen zijn vader de garagebox wilde opruimen. De regionale omroep schrijft dat de dakkoffer door de man werd verzwaard en daarna in het Oranjekanaal gedumpt. Buurtbewoners zagen de dakkoffer in het water liggen en belden de politie.

De verdachte werd vier dagen na de vondst aangehouden en bekende vrijwel meteen dat hij de vrouw in 2020 had gewurgd. Hij verklaarde tegen de rechter dat hij zich door haar aangevallen voelde omdat ze een mes in haar handen had, meldt RTV Drenthe.

Bij het bepalen van de strafeis was tbs volgens justitie geen mogelijkheid, omdat de verdachte niet mee wil werken aan een psychiatrisch onderzoek. De man heeft een strafblad met eerdere veroordelingen voor huiselijk geweld. "De verdachte is dus geen onbeschreven blad en heeft recidive op huiselijk geweld, hetgeen strafverzwarend werkt", aldus de officier van justitie.