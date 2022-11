Nederland en België organiseren in 2026 WK hockey voor mannen en vrouwen

De wereldkampioenschappen hockey van 2026 worden gehouden in Nederland en België. Zowel het mannen- als het vrouwentoernooi wordt in deze landen afgewerkt. Er wordt gespeeld in het Wagener Stadion in Amstelveen en het nog te bouwen stadion in Waver, in de buurt van Brussel.

Nederland en België hebben veel ervaring met het organiseren van hockeytoernooien, ook in de recente geschiedenis. In 2017 en 2021 werd het EK in Nederland georganiseerd. Dit toernooi werd in 2019 in Antwerpen gehouden.

Het afgelopen jaar was het WK voor vrouwen, dat door Oranje gewonnen werd, gedeeltelijk in Nederland.