Enkelblessure kost Duitse spits Werner WK in Qatar

De Duitse spits Timo Werner gaat niet naar het WK. De speler van RB Leipzig liep woensdag in het Champions League-duel met Sjachtar Donetsk een gescheurde enkelband op en komt dit kalenderjaar niet meer in actie.

Werner, die voor de zomer onder contract stond bij Chelsea, speelde al op twee grote eindtoernooien namens Duitsland. Hij scoorde 24 keer in 55 interlands.

Duitsland begint op 23 november aan het WK. Dan speelt het tegen Japan. De andere groepsgenoten zijn Spanje en Costa Rica.

Andere landen

Eerder deze week werd ook al bekend dat Frankrijk het moet stellen zonder Paul Pogba. Hij is niet op tijd hersteld van een slepende knieblessure.

Bij het Nederlands elftal staan er vraagtekens bij de namen van Memphis Depay, Matthijs de Ligt en Marten de Roon. In eerder stadium was al bekend dat Georginio Wijnaldum en Bruno Martins Indi het toernooi in Qatar missen vanwege blessures.