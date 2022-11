Spanning tussen coalitie en oppositie loopt op in pensioendebat

Onder de oppositiepartijen zijn veel tegenstanders van de nieuwe wet. "Het is een blinde gok met 1500 miljard euro van ons uitgestelde loon", zegt SP-Kamerlid Van Kent. "Het is een grof schandaal dat serieuze signalen over de risico's worden genegeerd", zegt PVV-Kamerlid De Jong.

Maar de coalitiepartijen vinden wachten niet nodig. Er is al tientallen uren over de nieuwe pensioenwet gedebatteerd, zeggen zij, en er liggen al veel cijfers en onderzoeken. En zij willen de deadline van invoering per 1 juli 2023 halen.

De meeste oppositiepartijen hebben op verschillende momenten om meer tijd gevraagd om over de nieuwe wet na te denken. Zij willen wachten op nieuwe cijfers over wat de huidige stand van de economie voor gevolgen heeft voor pensioenopbouw in het nieuwe systeem. Die cijfers komen eind deze maand.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben tot ergernis van de voltallige oppositie besloten dat het debat over de nieuwe pensioenwet volgende week verder gaat. Hierdoor neemt de spanning tussen de twee politieke kampen in het pensioendebat toe.

Het toekomstige pensioen waar de Kamer nu over praat moet individueler en inzichtelijker worden. Jongere werknemers betalen minder mee aan de pensioenuitkeringen van ouderen. Voor jongere werknemers wordt risicovoller en daarom met een mogelijk hoger rendement belegd. Er is geen in de toekomst beloofd pensioen meer, de pensioenhoogte stijgt en daalt mee met de economische ontwikkelingen.

Kamerlid Omtzigt had in zijn eentje al 110 minuten nodig om al zijn punten van kritiek uiteen te kunnen zetten, inclusief het gebruik van staatjes en grafieken.

Van de oppositiepartijen kwamen veel vragen, en ook kritiek over de ingewikkeldheid van de wet en de gebrekkige financiële onderbouwing. Bij alle partijen leeft wel het gevoel dat de Nederlandse pensioenen niet meer bij deze tijd passen. Maar zit de enige oplossing in deze wet, vragen zij zich af.

Het was de bedoeling dat de Tweede Kamer gisteren voor de laatste keer over de nieuwe pensioenwet zou debatteren met minister Schouten voor Pensioenen. Maar om half twee 's nachts was nog maar net het laatste Kamerlid aan het woord geweest.

Omtzigt benadrukt in pensioendebat hoe onzeker het nieuwe systeem nog is. Als hij D66 vraagt hoe nieuwe systeem in huidige jaar zou uitpakken: weten we niet. Hij vraagt ook welk onderzoek D66 heeft waaruit blijkt dat het gemiddeld beter wordt hierdoor: heeft partij niet paraat

Het debat moet dus worden voortgezet om minister Schouten alle vragen uit de Kamer te kunnen laten beantwoorden. Ook willen fracties nog amendementen en moties indienen om te proberen de wet naar hun zin bij te sturen.

Dat is ook voor de coalitiepartijen van belang, omdat zij PvdA en GroenLinks als voorstander van de wet binnenboord moeten zien te krijgen. Deze twee partijen zijn nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer, want anders gaat de wet alsnog niet door.

Die race is nog lang niet gelopen. PvdA-Kamerlid Nijboer legde verschillend eisen op tafel. Bijvoorbeeld dat een goed pensioen bereikbaar moet worden voor meer mensen dan nu, zoals zzp'ers. Ook wil hij dat het vervroegde pensioen voor zware beroepen in stand blijft.

Al tien jaar over gepraat

GroenLinks-Kamerlid Maatoug, die met Nijboer optrekt, vindt de wet waar het kabinet nu mee komt onvoldoende, terwijl er al jaren over wordt gepraat. Ook vindt zij dat er zo veel tijd voor moet worden genomen als nodig is. "We kunnen hier ook in december over verder praten, als we de nieuwe cijfers hebben", zegt zij.

Maar de coalitiepartijen zetten het onderwerp voor volgende week donderdag weer op de agenda. De vraag is of het kabinet in een week de antwoorden op alle bezwaren weet te vinden.