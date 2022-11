Handbalsters na paspoortproblemen zonder bondscoach Johansson richting EK

De Nederlandse handbalsters zijn vandaag zonder bondscoach Per Johansson in het vliegtuig gestapt richting Skopje, waar zaterdag Roemenië wacht in de eerste poulewedstrijd op het EK. Kort voor vertrek bleek dat Johanssons paspoort niet lang genoeg meer geldig is om Noord-Macedonië binnen te komen.

De autoriteiten in Noord-Macedonië stellen als eis aan inkomende reizigers dat een paspoort nog minstens drie maanden geldig moet zijn. Voor het paspoort van Johansson was die termijn drie dagen geleden verlopen.

Handbalbond verrast

De Zweedse bondscoach is achtergebleven op de luchthaven van Dortmund, waar Oranje vandaan vertrok. De Nederlandse handbalbond is druk bezig om Johansson alsnog op tijd in Skopje te krijgen.

Mocht dat niet lukken, dan neemt assistent-coach Ricardo Clarijs zaterdagavond de honneurs waar. "Ik voel geen stress en reis zo snel mogelijk af naar Skopje. Het team is goed voorbereid en klaar voor het toernooi. Daarnaast is het team in goede handen van mijn assistent", zegt Johansson op de site van de Nederlandse handbalbond.