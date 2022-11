Vanaf volgend jaar meer leenruimte voor veel woningzoekenden

Veel huishoudens kunnen in 2023 iets meer lenen bij de aanschaf van een woning. Dat heeft het kabinet besloten naar aanleiding van het nieuwe Nibud-rapport over de hypotheeknormen van volgend jaar. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Als de gemiddelde rente van hypotheekverstrekkers gelijk blijft, en de lonen stijgen met 3,7 procent, zoals het CPB verwacht, kunnen de meeste huishoudens vanaf januari meer lenen. De extra ruimte kan dan oplopen tot 10.000 euro in vergelijking met dit jaar.

Die loonstijging is een optimistische inschatting van het ministerie: volgens het CBS ligt de verwachte loonstijging over oktober op 3,5 procent. Er zijn bedrijven die de lonen niet zo hard laten stijgen, maar bijvoorbeeld de voorkeur geven aan een eenmalige uitkering aan hun werknemers.

Er is wel een kanttekening. Mensen kunnen dus meer lenen bij een gelijkblijvende rente, maar afgelopen jaar is de hypotheekrente juist fors gestegen. Daardoor ging het maximale hypotheekbedrag in de loop van dit jaar juist een stuk omlaag. Als de rentes komende tijd verder stijgen dan daalt het maximumbedrag dus. Andersom is ook het geval.

In het rapport is ook de koopkrachtondersteuning van de overheid meegenomen, zoals de heffingskortingen en de energiecompensatie. Wat koopkracht betreft bekijkt Nibud niet het gemiddelde uitgavenpatroon per jaar, omdat de schommelingen dan te groot zouden kunnen zijn, maar naar dat van de afgelopen vier jaar.

Ook tweeverdieners krijgen meer leenruimte: zij kunnen het tweede inkomen dan volledig meenemen. Dit jaar werd het tweede inkomen nog voor 90 procent meegenomen. Volgens het Nibud blijft het verschil met de huidige situatie "beperkt" met gemiddeld 3200 euro meer leenruimte.

Meer lenen voor duurzamer huis

De nieuwe leennormen van het Nibud en het ministerie gaan al meer richting de normen die ze in 2024 willen hanteren, die worden waarschijnlijk nog ruimer. Dan wil het kabinet overstappen op een nieuwe methode, waarbij er rekening gehouden wordt met studieschulden en in hoeverre die al zijn afgelost.

Ook wil het kabinet over twee jaar meer rekening houden met "het uiteenlopende energieverbruik van woningen". In een duurzamer huis ben je maandelijks minder kwijt aan je energierekening en houd je meer over voor je hypotheek, is het idee. Het prijsverschil tussen huizen met een hoog en laag energielabel is de afgelopen tijd al toegenomen.