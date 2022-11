Iraanse sporters eisen via brief aan FIFA dat land niet meedoet aan WK voetbal

"Iran is anders dan elk ander land", vertelde voormalig wereldkampioen worstelen bij de junioren en bondscoach Sardar Pashaei aan Reuters. "Een voetbalfederatie zou onafhankelijk moeten zijn, maar in Iran is het een grap. Alles wordt gecontroleerd."

"We hebben contact opgenomen met de FIFA en gezegd dat het genoeg is geweest. We geloven dat Iran demonstranten vermoordt. Ze zouden verbannen moeten worden totdat we een democratisch land hebben zoals elk ander land in de wereld."

Golf van protesten

Iran heeft te maken met een golf van protesten. Die ontstond na de dood van Mahsa Amini. De 22-jarige Iraanse werd halverwege september gearresteerd omdat ze zich niet zou hebben gehouden aan de geldende kledingvoorschriften van Iran.

De politie treedt hard op tegen de demonstranten: volgens een mensenrechtenorganisatie in Iran zijn al zeker 284 mensen om het leven gekomen en 14.000 demonstranten gearresteerd.

Iraanse vrouwen zijn sinds de Islamitische revolutie in 1979 verplicht in het openbaar hun haren te bedekken met een hoofddoek en lange loszittende kleding te dragen, ook bij deelname aan sportwedstrijden.

Voor aanvang van het vriendschappelijke duel tussen Senegal en Iran komen de Iraanse spelers in zwarte jassen zonder bondslogo het veld op. Een protest tegen het gewelddadig neerslaan van demonstraties in eigen land: