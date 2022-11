Twintigers bij Breda aangehouden voor explosie Antwerpen

De politie heeft afgelopen nacht bij Breda twee mannen van 22 en 27 aangehouden. De Nederlanders zouden betrokken zijn geweest bij een aanslag in Wilrijk bij Antwerpen, waarbij iemand een explosief naar een woning gooide. Er vielen geen gewonden, maar er werd wel flinke schade aangericht.

Een straat in Wilrijk werd vannacht voor de tweede keer in een week opgeschrikt door een explosie. In de nacht van vrijdag op zaterdag ging al een explosief af bij het huis van een hoogbejaarde vrouw. Zij kwam met de schrik vrij. Nog dezelfde dag werden in Nederland twee verdachten aangehouden.

Vermoedelijk was sprake van een vergissing, want de vrouw heeft geen criminele achtergrond. Naar aanleiding van de aanslag werd tijdelijk een camera in de straat geplaatst. Dankzij die beelden konden de verdachten van vannacht snel worden aangehouden.

'Klassieke drugsoorlog'

De politie West-Brabant wil niets over de aanhouding zeggen en verwijst naar de Belgische autoriteiten. Het OM in Antwerpen zegt dat het om de overlevering van de verdachten aan België gaat vragen.

Volgens de Antwerpse burgemeester De Wever is er sprake van een klassieke drugsoorlog in zijn stad. "Twee clans zijn met elkaar in conflict gekomen, omdat ze elkaar beconcurreren en bestelen." Regelmatig worden Nederlanders opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de drugsconflicten.