Vanavond op tv: 'Democratie op het spel bij verkiezingen VS' • Gemiste signalen over kindermishandeling

Trump-stemmers zaaien twijfel over verkiezingen

Een groot deel van de aanhang van Donald Trump heeft zich nooit neergelegd bij de uitslag van de presidentsverkiezingen van twee jaar geleden, en trekken bij voorbaat al de uitslag van de midterm-verkiezingen van dinsdag in twijfel. President Biden sprak zich er gisteren over uit in een toespraak. Hij had het over "leugens die worden verteld voor macht en gewin, leugens over samenzweringen en slechte bedoelingen, leugens die telkens weer herhaald worden en zo een cyclus in het leven roepen van boosheid, haat en geweld".

Verslaggever Eelco Bosch van Rosenthal is in de stad Philadelphia, waar een hoveniersbedrijf twee jaar geleden ineens centraal kwam te staan in de verkiezingsleugens van Trump.