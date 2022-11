Aanpak overlast rond Utrecht CS helpt, maar inzet politie niet afgeschaald

De overlastgevers hingen in grote groepen rond op het plein onder het 'bollendak' en gaven een onveilige sfeer door dronkenschap, winkeldiefstallen en vechten op straat. Politie en handhavers begonnen in september extra te surveilleren en volgens de gemeente zijn er nu geen ernstige incidenten meer.

Het gebied rond het station kampte de afgelopen maanden met meerdere groepen overlastgevers. Al langer veroorzaken verslaafden en arbeidsmigranten uit Oost-Europa overlast, en daar zijn recent ook veel 'veiligelanders' bij gekomen. Dat zijn asielzoekers uit veilige landen zoals Marokko en Albanië die geen recht hebben op asiel, maar toch in Nederland blijven.

De laatste maanden is er veel overlast rond Utrecht CS. De politie heeft honderden boetes opgelegd, tientallen verblijfsontzeggingen uitgedeeld en meer dan honderd arrestaties verricht. De NOS ging mee op patrouille. - NOS

Snackbarhouder Alwin Kolb merkt een groot verschil met enkele weken geleden. "Die veiligelanders maakten er echt een klerezooi van, ze intimideerden ook mijn medewerkers. De gebruikelijke junk of dronken Pool hoort erbij, maar deze gasten waren met een man of dertig. Nu is dat veel minder."

Emile Vermeulen, operationeel specialist van de politie Utrecht, ziet ook een duidelijk effect van de extra politie-inzet. "Ons strakke optreden heeft echt iets uitgehaald." Volgens Vermeulen heeft de politie veel aan een bestuurlijke maatregel waarmee overlastgevers een verblijfsontzegging opgelegd kan worden. Ze kunnen voor een etmaal weggestuurd worden uit het stationsgebied.

Niet eeuwig vol te houden

Wel ziet Vermeulen dat de problemen zich verspreiden naar andere delen van de stad. Bovendien is de extra politie-inzet niet eeuwig vol te houden. Snackbarhouder Kolb vreest voor het moment dat er weer minder gepatrouilleerd wordt. "Ik ga ervan uit dat er dan weer groepen zullen ontstaan." Ook de gemeente is daar bang voor en heeft daarom de extra inzet verlengd.

De politie hoopt dat een landelijke aanpak de overlast structureel zal oplossen: "Anders is het zonde van onze inzet." Met name op het gebied van de problemen met veiligelanders kijken de politie en de gemeente Utrecht uitdrukkelijk naar het Rijk voor steun.