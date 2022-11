Quintana krijgt nul op het rekest bij CAS, zijn diskwalificatie in de Tour blijft staan

De sporen van tramadol, een morfine-achtige pijnstiller, in het bloed van Quintana kwamen pas in augustus naar buiten. Quintana reed de Tour wel uit.

Quintana vocht daarop de beslissing aan. "Ik ben optimistisch. Ik heb niets verkeerds gedaan", zei hij begin oktober nog. Het CAS kwam donderdag echter met deze verklaring: "Het verbod van de UCI op het gebruik van tramadol is ingevoerd om medische redenen, niet omdat het om een dopingmiddel zou gaan. Om die reden past de diskwalificatie binnen de jurisdictie van de UCI."

"Het CAS oordeelt verder dat het voldoende wetenschappelijk bewezen is dat er sporen van tramadol in de monsters zitten die bij Quintana afgenomen zijn. Op basis hiervan concludeert het CAS dat de uitspraak overeind moet blijven staan en wijst het het hoger beroep af."

Geen verstrekkende gevolgen

Voor de 32-jarige Colombiaan heeft het geen verstrekkende gevolgen. Hij is niet geschorst, hij is alleen bestraft voor zijn overtreding tijdens de Tour. De klimmer vertrekt wel naar een andere ploeg. Hij zou zijn verbintenis bij Arkéa aanvankelijk verlengen tot 2025, maar na het nieuws rondom zijn diskwalificatie is dat contract in de prullenmand beland.

Ook voor zijn ploeg Arkéa-Samsic heeft het uiteindelijk geen grote gevolgen; zij blijven dertiende op de ranglijst voor ploegen over 2022.