Man opent vuur op oud-premier Pakistan, Khan niet ernstig gewond

De man is gearresteerd. Volgens de lokale zender Geo TV wilde hij Khan vermoorden. Zijn identiteit is nog niet bekend, maar hij handelde naar eigen zeggen alleen.

De oud-premier van Pakistan, Imran Khan, is vandaag tijdens een politieke bijeenkomst door een onbekende schutter in zijn scheenbeen geschoten en gewond geraakt. Een man opende het vuur op Khan en een aantal aanhangers van de oud-premier. Khan is niet ernstig gewond geraakt, zijn aanhangers ook niet.

De aanval gebeurde in de Punjab-provincie, in het Wazirabad-district. Khan reisde in een groot konvooi van vrachtwagens en auto's. Hij was onderweg naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad om daar campagne te voeren voor vervroegde verkiezingen.

Khan werd naar een ziekenhuis Lahore gebracht, waar hij werd geholpen. Later was hij te zien met verband om zijn onderbeen, meldt persbureau AP.

Afgezet

Khan werd in april afgezet als premier na een verloren vertrouwensstemming in het parlement. In de periode daarvoor had hij de steun verloren van het machtige Pakistaanse leger. De oud-cricketspeler geniet desondanks nog altijd de steun van veel Pakistanen.

Op 21 oktober heeft de verkiezingscommissie van Pakistan aangeraden om Khan vijf jaar lang een politiek ambt te ontzeggen, meldt CNN. Volgens die commissie was Khan betrokken bij "corrupte praktijken".