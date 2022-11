Kamminga laat WK kortebaan schieten: 'Maar mijn sportershart wil heel graag'

Zwemmer Arno Kamminga doet niet mee aan de WK kortebaan in Melbourne, die van 13 tot en met 18 december gehouden worden. Dat heeft de 27-jarige schoolslagspecialist in overleg met bondscoach Mark Faber en het medische team besloten. "Het is een hard gelag", begint Kamminga zijn verklaring over zijn afwezigheid in de WK-selectie. "Mijn sportershart wil heel graag, maar ik heb de afgelopen drie maanden veel minder gedaan dan normaal. Ik ben er ook lang, meer dan een maand, tussenuit geweest. Dat was echt nodig en daardoor voel ik me nu weer beter dan ooit." Meer training nodig "Maar ik heb toch een kleine trainingsachterstand", gaat Kamminga, die bij de vorige WK kortebaan zilver pakte op de 200 meter schoolslag, verder. "Mijn niveau is hartstikke hoog. Ik zwem alsnog een WK-limiet met eigenlijk maar twee weekjes trainen. Dan gaat het weer prikkelen, maar om echt mee te doen voor goud heb ik echt wat meer training nodig."

Selectie Nederland voor WK kortebaan De Nederlandse selectie voor de WK kortebaan bestaat uit zestien zwemmers: negen vrouwen en zeven mannen. Vrouwen: Valerie van Roon (50 vrij), Kira Toussaint (100 en 200 rug), Maaike de Waard (100 rug, 100 vlinder), Marrit Steenbergen (100 en 200 vrij, 200 en 400 wissel), Tes Schouten (100 en 200 school), Kim Busch (50 en 100 vrij), Silke Holkenberg (400 vrij), Imani de Jong (400 vrij) en Tessa Vermeulen (200 rug). Mannen: Thom de Boer (50 vrij), Kenzo Simons (50 vrij), Stan Pijnenburg (100 en 200 vrij), Nyls Korstanje (100 vrij en 100 vlinder), Kenzo Simons (50 vrij, 50 vlinder), Luc Kroon (200, 400 en 800 vrij), Caspar Corbeau (100 en 200 school) en Thomas Jansen (400 wissel). De opstelling van de estafettes wordt in Melbourne bepaald.

De klachten van Kamminga begonnen tijdens de WK zwemmen in Boedapest in juni. Gedurende het toernooi werd duidelijk dat de Katwijker zich niet fit voelde. Hij trok zich terug voor de 200 meter schoolslag. Hoewel hij zich regelmatig had laten testen, bleek pas in Nederland dat hij toch het coronavirus onder de leden had. Na de WK volgde in augustus de EK in Rome. Hoewel hij twijfels had over zijn vorm, leek hij op tijd klaar te zijn voor het grote werk. Niets bleek minder waar. Op de 100 meter schoolslag eindigde hij als zevende en de conclusie was snel getrokken: Kamminga hield het in Rome voor gezien.

Arno Kamminga - AFP