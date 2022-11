Waterpolosters winnen van Italië en houden zicht op halve finales

Nederland startte goed, scoorde tweemaal in de eerste minuut en bouwde gestaag de voorsprong uit tot 13-9. Italië vocht zich terug, maar met nog twaalf seconden op de klok maakte Nina ten Broek de winnende treffer. Lola Moolhuizen was met vier goals de topscorer voor Oranje.

De wedstrijd was een herhaling van de strijd om het brons op het voorbije WK. Toen won Nederland met een lage score: 7-5. Dit keer stonden aan beide kanten van het bad de sluizen wagenwijd open.

De Nederlandse waterpolosters hebben hun tweede duel op het finaletoernooi van de World League gewonnen. Oranje was Italië op Tenerife de baas met 18-17 (5-4, 5-4, 3-4, 5-5).

Zo werkt de World League

De World League is naast het WK en EK een belangrijk landentoernooi voor de waterpolosters. In de Europese voorronden van de World League speelden zes landen verdeeld over twee poules tegen elkaar.

In de Europese 'Final 6' in april werd bepaald welke vier Europese landen naar het grote finaletoernooi mochten. Oranje won dat toernooi door in de finale Spanje te verslaan. Italië en Hongarije waren de andere landen die zich plaatsten.