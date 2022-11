GGD trekt stekker uit digitaal jeugddossier ondanks investering van miljoenen

De GGD stopt met de ontwikkeling van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg, het GGiD. Hoewel er bijna 13 miljoen euro in het project is geïnvesteerd, blijkt de ontwikkeling moeizaam. De leverancier en de GGD zijn het niet eens over de kwaliteit en functionaliteit van het GGiD.

Sinds 2008 hebben gemeenten een wettelijke verplichting om binnen de jeugdgezondheid cliëntgegevens digitaal vast te leggen. Drie GGD's (Hollands Noorden, regio Utrecht en Twente) gaven in 2016 samen opdracht voor de bouw van een nieuw digitaal dossier, schrijft RTV Oost.

Het GGiD moest ervoor zorgen dat professionals beter toegerust zijn en overal toegang hebben tot dossiers. Daarnaast moest het digitaal dossier het mogelijk maken voor ouders en/of kinderen om toegang te hebben tot onderdelen van het dossier.

Besluit valt zwaar

"Helaas blijkt dat na een lang proces, dat moeizaam is verlopen, een verschil van inzicht is ontstaan over de kwaliteit en functionaliteit van het GGiD", aldus GGD Twente in een verklaring.

Een woordvoerder wil niet ingaan op details over waar het precies misging. "We hebben natuurlijk niet van de een op de andere dag besloten om te stoppen. Er komt nog een onderzoek over hoe het verder moet. Uiteraard gaan we dat nog evalueren. Ik kan daar niet op vooruitlopen."

Het besluit om te stoppen valt zwaar, zegt de GGD Twente. Mede vanwege de financiële consequenties voor de GGD en daarmee ook voor de gemeenten. GGD Twente investeerde ruim 4 miljoen in het traject, GGD Hollands Noorden een bedrag van 3,9 miljoen euro en GGD Regio Utrecht circa 4,9 miljoen.

De dienstverlening van de jeugdgezondheid in de betrokken regio's komt niet in het geding, aldus de GGD. In alle betrokken regio's wordt het traject van het GGiD geëvalueerd.