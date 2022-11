Vrouw van 81 aangehouden na overlijden patiënte in ziekenhuis Den Bosch

Een 81-jarige vrouw uit Vlijmen is aangehouden na een handgemeen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Bij het incident kwam een andere vrouw van 78 op de grond terecht, waarna bleek dat ze was overleden. In hoeverre de val exclusief de oorzaak is van haar dood moet nog worden onderzocht.

Het incident gebeurde vannacht toen de 81-jarige de kamer betrad van de 78-jarige patiënte uit Vught, die in haar bed lag. Tussen beide vrouwen ontstond ruzie waarbij de 78-jarige op de grond terechtkwam, meldt een politiewoordvoerder. De aanleiding van de ruzie is niet bekend. Eerder had de politie al gezegd dat er geen wapens in het spel waren.

De precieze oorzaak van de dood van de vrouw is ook nog onduidelijk. Sectie moet uitwijzen welke omstandigheden tot haar overlijden hebben geleid, aldus de woordvoerder. De 81-jarige verdachte is in het ziekenhuis aangehouden en staat vanwege haar gezondheidssituatie onder medisch toezicht. De politie heeft haar nog niet kunnen spreken.

De officier van justitie zal bepalen of de verdachte vrouw vervolgd wordt. De politie is begonnen met een onderzoek door agenten van de recherche en forensische opsporing.