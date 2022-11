'Jumbo had moeten weten dat WK-reclame slecht kon uitpakken'

Wat een feestelijke reclame had moeten zijn, is voor Jumbo vooral uitgelopen op slechte publiciteit. Gisteren trok de supermarktketen de WK-reclame met hossende bouwvakkers in vanwege associatie met omgekomen stadionbouwers in Qatar. Het bedrijf had dit moeten zien aankomen, zeggen ook marketingexperts.

De kritiek op mensenrechtenschendingen in Qatar, waar later deze maand het WK voetbal begint, komt niet uit de lucht vallen. De afgelopen jaren is er veelvuldig bericht over de zware arbeidsomstandigheden in de Golfstaat, waarbij volgens schattingen van onderzoeksjournalisten en mensenrechtenorganisaties sinds de toewijzing van het WK in 2010 honderden tot mogelijk duizenden slachtoffers zijn gevallen.

"Het is al de hele tijd negatief in het nieuws. Als je dan een campagne lanceert met bouwvakkers in polonaise weet je dat een deel van de mensen het daarmee zal associëren", zegt Willemijn van Dolen, hoogleraar marketing.

'Wat is er mis mee?'

Overigens blijft het giswerk hoeveel mensen bij het zien van de tv-reclame van zo'n 50 seconden gelijk dachten aan mensenrechtenschendingen in Qatar. De bouwvakkers zijn minder dan 10 seconden zichtbaar. "Wat is er mis mee? Dit is toch gewoon een leuke reclame", is een van de reacties onder de video op YouTube. "Erheen gaan is respectloos en schaamteloos, deze reclame niet hoor", zegt een ander.

Reclamestrateeg Rob Benjamens denkt dat de gemiddelde Nederlander het een prima spotje vond. "Maar Jumbo moet zich realiseren dat een deel van het publiek denkt: moet je dit nou wel doen? En dat er ook journalisten en belangenorganisaties meekijken. Dan komt er een soort publiciteit op gang waar je als bedrijf geen controle op hebt."