UEFA introduceert Nations League voor voetbalsters: eerste editie in 2023

De UEFA heeft de komst van een Nations League voor voetbalsters aangekondigd. De eerste editie van het landentoernooi, dat ook onderdeel wordt van de kwalificatiereeks voor WK's en EK's, gaat in de herfst van 2023 van start.

"Ik heb deze zomer gezegd dat we zouden blijven investeren in vrouwenvoetbal en dat doen we ook", aldus UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin in een verklaring op de website.

"Het is nu tijd om het vrouwenvoetbal verder te ontwikkelen. We hebben een open, competitief en toekomstbestendig systeem bedacht waarin elke wedstrijd ertoe doet. Ik ben ervan overtuigd dat dit format alle Europese nationale bonden gaat helpen de droom te verwezenlijken om zich te kwalificeren voor een groot internationaal toernooi."

Kwalificatie

De resultaten in de Nations League bepalen in welke divisie van de kwalificatie een land uitkomt. Ook staat plaatsing voor de Olympische Spelen op het spel.

De Nations League voor mannen werd in 2018 in het leven geroepen. Oranje reikte bij de eerste editie tot de finale, waarin Portugal te sterk was. Het toernooi werd geïntroduceerd om de grote hoeveelheid vriendschappelijke duels tegen te gaan.