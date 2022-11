Banken verdienen meer aan hogere rente; ook bij ING lopen inkomsten op

Banken profiteren massaal van de hogere rente. Zo lopen de inkomsten van ING op doordat de hypotheekrente snel stijgt. Tegelijkertijd is de bank aan spaarrente relatief weinig kwijt, omdat die rente minder hard oploopt.

De inkomsten van de bank stegen afgelopen kwartaal met 8 procent, maar door eenmalige tegenvallers vielen de resultaten lager uit dan een jaar eerder. Onder aan de streep bleef er een miljard over, bijna een derde minder dan een jaar eerder.

Internationale banken, zoals Deutsche Bank, HSBC en Barclays, melden de afgelopen weken dat de inkomsten opliepen vanwege de stijgende rente.

Negatieve rente geschrapt

Centrale banken wereldwijd verhogen in snel tempo hun rentetarieven om de hoge inflatie te bestrijden. Gisteravond verhoogde de Amerikaanse centrale bank voor de vierde keer op rij de rente met 0,75 procent. Ook de Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt in snel tempo de rente. Het belangrijkste rentetarief staat nu op 1,5 procent.

Ook de hypotheekrente loopt op. Begin dit jaar was een hypotheek voor 10 jaar vast te krijgen voor zo'n 1 procent rente. Inmiddels zit de rente rond de 4 procent.

De spaarrente blijft achter. Verschillende banken hanteerden tot vorige maand nog negatieve rente voor vermogende spaarders. Die is inmiddels afgeschaft. Volgend maand stijgt bij ING de spaarrente volgende maand naar 0,25 procent, op bedragen tot 100.000 euro.

Eerste markt

Volgens de hoogste baas van ING, Steven van Rijswijk, is het niet gek dat de spaarrente nog niet zo hard stijgt als het rentetarief dat de ECB vaststelt. "Over het algemeen volgen banken rentebewegingen van centrale banken. Je kijkt daarbij naar het productaanbod in een land, de concurrentie in het land, de kosten in een land. Daar hangt van af hoe snel de renteverhoging van de centrale bank wordt gevolgd."

Dat er binnenkort überhaupt weer rente op spaargeld wordt betaald, is al bijzonder, zegt Van Rijswijk. "Nederland is een van de eerste markten waar we renteverhogingen hebben aangekondigd. Dat hebben we ook in Duitsland gedaan, maar in verschillende andere markten ook nog niet. Dus wat dat betreft is Nederland relatief snel."

ING trekt 1,5 miljard uit om aandeelhouders tegemoet te komen. Het bedrijf gaat eigen aandelen inkopen en dat drijft doorgaans de koers van aandelen op. Volgens Van Rijswijk is dat geld beschikbaar omdat de bank relatief hoge buffers heeft. ING wil die afbouwen naar het niveau dat de Europese Centrale Bank vereist.