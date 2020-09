'Veel aandacht voor jongeren in Troonrede, maar minder in de plannen'

De koning noemde het in zijn Troonrede: jongeren moeten niet alleen inleveren op hun leven nu, maar ook op hun vooruitzichten voor straks. En dat vinden jongerenorganisaties herkenbaar in de Prinsjesdagplannen. Ze zien veel korte klappen om de problemen nu te verzachten, maar te weinig structurele investeringen voor een beter toekomstperspectief.

Talitha Muusse van Coalitie-Y, een collectief van jongerenorganisaties, hield een dubbel gevoel over aan deze Prinsjesdag. "In de Troonrede was voldoende aandacht voor jongeren, maar in de plannen minder. De koning benoemde dat het eerlijker en rechtvaardiger moet. Hij had het over het klimaat en dat we moeten investeren in de toekomst. Maar we zien dat onvoldoende terug in deze plannen."

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) is er duidelijk over: het koffertje voor studenten is ook dit jaar weer leeg. Voorzitter Dahran Çoban zegt dat het hoger onderwijs schittert door afwezigheid in de Miljoenennota en in de Troonrede. "De koning spreekt over onzekerheden voor jongeren, maar voor studenten wordt er concreet te weinig gedaan."

Het onderwijs krijgt er dit jaar geld bij, omdat er meer leerlingen en studenten zijn dan voorspeld. Maar volgens het ISO is dat onvoldoende. "Het is goed nieuws dat dit bedrag meegroeit met het aantal studenten, maar het bedrag is een bijstelling en geen investering."

Daarnaast staat in de Miljoenennota dat er voor onderwijsinstellingen geld vrijkomt om achterstanden weg te werken die door de coronacrisis zijn ontstaan. "Maar dat bedrag was al beloofd. Er zijn geen extra steunfondsen, zoals we zien in andere sectoren."

Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) Lyle Muns sluit zich daar bij aan. "De economische positie van jongeren is sowieso bar slecht. Velen verliezen nu hun bijbaantjes, huren blijven stijgen en de studieschulden blijven, en worden nog hoger door corona. De klappen van de economische crisis komen dubbel zo hard aan bij jongeren. Deze plannen doen daar niets aan."