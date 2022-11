Twee mensen zonder betrokkenheid bij politieachtervolging Kampen omgekomen

Op de N50 in de buurt van Kampen kwam het tot het fatale ongeluk, waarbij twee auto's betrokken waren. Vanwege het ongeluk was de weg een aantal uur afgesloten.

De mishandeling was rond 18.30 uur in Bedum. Er zou sprake zijn geweest van een conflict "in de relationele sfeer". De man zou daarna zijn gevlucht. De politie verdacht hem van poging tot doodslag, en ging op zoek naar de man. Hij werd uiteindelijk rond 20.30 uur op de A6 gezien, waar hij met hoge snelheid ervandoor ging, aldus een politiewoordvoerder. Toen is de achtervolging ingezet.

Op de N50 in de buurt van Kampen (Overijssel) zijn meerdere slachtoffers gevallen bij een ongeluk. Bij het ongeluk waren twee auto's betrokken, de N50 is in beide richtingen dicht. - NOS

De N50 bij Kampen staat volgens RTV Oost ook wel bekend als 'dodenweg'. Het zicht zou, door hoogteverschil, niet optimaal zijn op sommige plekken. Ook zijn er wegversmallingen en soms ook juist verbredingen. In april bood een transportbedrijf nog aan om 10.000 euro voor een vangrail te doneren om het veiliger te maken.

Het is onduidelijk of deze omstandigheden iets met het voorval van gisteren te maken hebben. Of het verantwoord was om een politieachtervolging op deze weg voort te zetten, wordt onderzocht in een onafhankelijk onderzoek door de rijksrecherche.

"Er was sprake van een serieus feit, de man werd verdacht van poging tot doodslag, daarom heeft de politie gekozen voor een achtervolging. Of dit op de goede manier is gebeurd, wordt onderzocht. Bij de fatale botsing waren geen politieauto's betrokken", aldus een politiewoordvoerder.

Toch grijpt burgemeester Sander de Rouwe van Kampen het voorval aan om aandacht te vragen voor een wegaanpassing: