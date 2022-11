Hbo- of wo-student kan via 'truc' lage studierente vastzetten

Die potentieel hogere rente valt deels te ontwijken door een deel van de studielening op 0,46 procent rente 'vast te zetten'. Student Monetaire Economie Casper de Haes legt uit hoe hij daarop uitkwam: "In februari 2023 studeer ik af. Dat zou inhouden dat ik vijf jaar lang voor mijn hele studielening de rente betaal die op 1 januari 2024 ingaat."

Hij wilde zijn lening daarom in december 2022 alvast stopzetten bij DUO. "Dan zou ik die 0,46 procent betalen die nu voor 2023 is vastgesteld." Maar toen kwam hij erachter dat het ook mogelijk is om je studielening in twee delen 'te splitsen'.

De Haes: "Stop je in december 2022 met lenen, dan wordt je lening vastgezet op het huidige rentepercentage, 0,46. Sla je dan een maand over en vraag je in februari 2023 opnieuw een studielening aan, dan ziet DUO dat als een nieuwe lening."

Voor De Haes betekent dat hij zo niet over zijn héle lening, maar over slechts een paar maanden een nieuw potentieel hoger rentepercentage betaalt. "Sinds ik de tip met vrienden deelde, gaat het rond in veel appgroepen van studenten. Mijn huisgenoot gaat het nu ook doen. En veel anderen zeggen dat ze uitzoeken of het voor hen de moeite waard is."