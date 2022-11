‘Elon Musk wil helft personeel Twitter ontslaan’

Deze week nog wordt er een grote ontslagronde bij Twitter verwacht. Volgens Bloomberg en de Financial Times treft dit mogelijk de helft van het personeel, zo'n 3700 medewerkers.

De bezuiniging hing al langer in de lucht, de vraag was vooral om hoeveel mensen het zou gaan. The Washington Post sprak eerder over 75 procent van de medewerkers, wat door Elon Musk werd tegengesproken.

Hij is sinds vorig week officieel eigenaar van Twitter en dit is dus een van de eerste maatregelen die hij neemt. Naar verwachting horen medewerkers morgen meer over wie er wordt ontslagen.

De grote reorganisatie volgt nadat Musk op zijn eerste dag als eigenaar al de top had ontslagen. Waar de grootste klappen gaan vallen, is vooralsnog onduidelijk.

Rangschikking van medewerkers

Ervaren medewerkers binnen Twitters productteams kregen volgens Bloomberg de opdracht om zich te richten op een reductie van medewerkers van 50 procent. Musk heeft ook technici en managers van Tesla, één van zijn andere bedrijven, gevraagd om mee te kijken. Medewerkers zouden worden gerangschikt op basis van hun aandeel in Twitters programmacode in de periode dat ze voor het bedrijf werken.

De medewerkers die mogen blijven, worden verplicht om standaard naar kantoor te komen. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, maar voor de werknemers betekent het toch een forse verandering. Ze hebben nu nog de vrijheid om zelf te bepalen waar ze werken: thuis, op het hoofdkantoor van Twitter in het centrum van San Francisco of ergens anders.