'Nieuw privacybeleid TikTok geeft China toegang tot gebruikersgegevens'

TikTok's nieuwe privacybeleid in Europa en het Verenigd Koninkrijk geeft onder meer Chinese medewerkers toegang tot de gegevens van gebruikers daar. Volgens Tiktok is de toegang noodzakelijk, omdat de medewerkers anders hun werk niet kunnen doen.

Met het nieuwe privacybeleid kunnen sommige medewerkers vanuit Brazilië, Canada, China, Israël, Japan, Maleisië, de Filipijnen, Singapore, Zuid-Korea en de VS op afstand bij de gegevens van Europese gebruikers. Het is onduidelijk om welke gegevens het gaat en welke medewerkers toegang gaan krijgen. TikTok kon daar aan de NOS geen antwoord op geven.

TikTok is het snelst groeiende sociale mediaplatform van dit moment. De populaire app is van Chinese makelij en dat leidt in westerse landen al langer tot zorgen over wat dat betekent voor de privacy van gebruikers.

Juist meer helderheid

De omzet van TikTok komt volgens Insider Intelligence dit jaar uit op 11 miljard dollar. Privacy-directeur Elaine Fox zegt dat het nieuwe beleid het delen van gebruikersinformatie buiten Europa moet beperken. Ook zou het helderheid geven over hoe het bedrijf locatiegegevens van gebruikers verzamelt.

TikTok heeft volgens de BBC ontkend gegevens door te spelen aan China en zegt zich juist te focussen op het verminderen van het aantal werknemers dat bij gebruikersinformatie kan. Ook wil het bedrijf gebruikersgegevens gaan opslaan in de landen van die gebruikers, juist om inmenging van buitenaf te voorkomen.

Zo heeft het platform in juni de gegevens van Amerikanen overgedragen en die laten opslaan door techgigant Oracle in Austin, Texas. Data van Europese gebruikers wordt in Europa opgeslagen.

Meer twijfels

In de VS riep de Federal Communications Commissions (FCC) vorige week op tot het verbieden van TikTok in de VS. Het Britse Parlement heeft ook haar account verwijderd, nadat parlementariërs hun zorgen hadden geuit over Chinese toegang tot de gegevens. Een Ierse waakhond onderzoekt het verwerken van persoonlijke gegevens van kinderen en of het platform binnen Europese regelgeving handelt.