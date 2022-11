Olieverfschets in Haags museum blijkt Rembrandt te zijn

De olieverfschets Kruisoprichting, in bezit van Museum Bredius in Den Haag, blijkt toch een echte Rembrandt te zijn. Dat is duidelijk geworden na restauratie van het schilderij door het museum en onderzoek in samenwerking met het Rijksmuseum. De ontdekking is gedaan door Jeroen Giltaij, voormalig hoofdconservator oude kunst van Museum Boijmans van Beuningen. "Toen ik het werk onder ogen kreeg, twijfelde ik eigenlijk niet. Ik had een sterk voorgevoel dat het hier om een echte Rembrandt ging", zegt Giltaij. Abraham Bredius Een eeuw geleden kocht kunsthistoricus en museumdirecteur Abraham Bredius de schets, in de veronderstelling dat hij een schilderij van Rembrandt van Rijn in handen had. In 1969 werd echter geconcludeerd dat het paneeltje niet door de zeventiende-eeuwse meester was vervaardigd. Het oordeel kwam hoogstwaarschijnlijk van de vorig jaar overleden kunsthistoricus en Rembrandt-autoriteit Ernst van de Wetering. Vanaf dat moment werd het werk omschreven als een kopie, geschilderd door een navolger, van een soortgelijk schilderij van Rembrandt dat in München hangt.

De Kruisoprichting van Rembrandt van Rijn, voor en na de restauratie van de olieverfschets - rechtenvrij

Toen Abraham Bredius in 1946 op 90-jarige leeftijd overleed, liet hij de gemeente Den Haag zijn hele collectie van meer dan 200 schilderijen na. In zijn huis was tot 1985 zijn verzameling schilderijen, tekeningen, antieke meubelen, zilver, kristal en porselein voor iedereen te bezichtigen. Na de sluiting van het museum ging de collectie naar een depot, maar op initiatief van een aantal Haagse kunstliefhebbers en met steun van sponsoren kon in 1990 Museum Bredius op een andere plek, aan de Lange Vijverberg 14, opnieuw zijn deuren openen.

Giltaij was daar dus niet van overtuigd. Bij onderzoek voor een boek, waarin hij alle werken beschrijft die ooit als Rembrandt zijn beschouwd, stuitte hij op het houten paneel in het depot van Museum Bredius. Het museum liet de olieverfschets vervolgens schoonmaken en in het Rijksmuseum werd het met behulp van geavanceerde apparatuur onderzocht. "We waren het snel eens", zegt Giltaij. "Het kon alleen maar een Rembrandt zijn, weliswaar een los geschilderde schets, van olieverf op hout, maar een echt werk van de 17e eeuwse meester." Dendrologisch onderzoek, waarbij hout wordt gedateerd, ondersteunde die conclusie. Daaruit bleek dat het is geschilderd tussen 1642 en 1645, zo'n tien jaar na het soortgelijke schilderij in München. Bredius was juist altijd in de veronderstelling dat het een voorstudie was van dat schilderij.

Het soortgelijke schilderij van Rembrandt dat hangt in München - rechtenvrij