Franco’s meest gevreesde generaal weggehaald uit kerk in Sevilla

In de Zuid-Spaanse stad Sevilla is afgelopen nacht het lichaam van generaal Gonzalo Queipo de Llano weggehaald uit een kerk in de volkswijk Macarena. De generaal voerde in de vorige eeuw een waar schrikbewind tijdens de Spaanse burgeroorlog en dictatuur.

Volgens schattingen gaf hij destijds opdracht voor het doden van ruim 45.000 politieke tegenstanders. Queipo, een fanatieke aanhanger van de Spaanse dictator Franco, werd eind jaren 30 als regionaal bestuurder in Sevilla aangesteld met als opdracht daar 'schoon schip' te maken.

De generaal werd vooral berucht door zijn radiopraatjes waarin hij zijn soldaten opzweepte om linkse tegenstanders te doden en hun vrouwen te verkrachten. Queipo overleed in 1951 en lag sindsdien op een prominente plek in de basiliek van Sevilla.

Nieuwe Spaanse wet

Oproepen om de generaal daar weg te halen, vonden lange tijd geen gehoor. Dat het nu toch gebeurt, komt door een wet die twee weken geleden door het Spaanse parlement werd aangenomen.

Bij het optakelen van de kist waren vannacht rond twee uur vier familieleden aanwezig. Voor het kerkgebouw schreeuwde een vrouw namen van de slachtoffers van Queipo.

De opgraving mocht niet gefilmd worden, maar buiten was het sloopwerk goed te horen: