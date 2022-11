Rechtszaak over moord op Peter R. de Vries moet over

De rechtszaak tegen de twee verdachte uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries moet opnieuw worden behandeld, heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald.

Het gaat om het proces tegen de vermoedelijke schutter Delano G. en zijn chauffeur Kamil E. Tegen hen is levenslang geëist, maar de rechtbank heropende de zaak deze zomer vlak voor de uitspraak.

Aanleiding daarvoor waren de verklaringen van een nieuwe getuige, die meer wist te vertellen over de moord en wie er bij betrokken zou zijn geweest. Het vervolgonderzoek leidde tot nieuwe arrestaties.

Andere rechter

Dat het proces tegen de twee vermoedelijke verdachten opnieuw moet, heeft te maken met het vertrek van een van de rechters. Volgens de wet moet een rechtszaak over, als tijdens het proces de samenstelling van de rechtbank verandert. Doorgaan kan alleen als het Openbaar Ministerie en de verdediging daarmee akkoord gaan.

In dit geval drong de advocaat van Kamil E. erop aan om de zaak over te doen. "De rechters die oordelen over zijn betrokkenheid, moeten kennis kunnen nemen van alle bewijsmiddelen en verklaringen", zei advocaat Ayse Cimen. "Dat betekent dat de zaak opnieuw moet."

Het Openbaar Ministerie en de verdediging van Delano G. vonden dat niet nodig, maar volgens de rechtbank was er nu geen andere mogelijkheid dan de zaak tegen beide verdachten over te doen.