Housheer prijst bondscoach Johansson in aanloop naar EK: 'Tactisch supersterk'

Een toernooizege in de aanloop naar het EK waaraan Housheer qua sportieve prestatie niet te veel waarde wil hechten. "Bij die wedstrijden ging het nog om niks. Er wordt in zo'n toernooi ook veel geëxperimenteerd door de teams. Maar het is natuurlijk heerlijk dat wij een goede Golden League hebben gespeeld. Dit geeft echt wel vertrouwen."

De 23-jarige rechteropbouwspeelster, die op haar positie flinke concurrentie ondervindt van routinier Laura van der Heijden, was er vorige week ook bij in Noorwegen, waar het Nederlands team de Golden League won door achtereenvolgens het gastland (tevens Europees én wereldkampioen), Brazilië en Denemarken te verslaan.

Onder de Zweedse bondscoach Per Johansson is de defensie van Oranje een stuk sterker geworden. Voor Nederland begint het EK zaterdag. - NOS

De rol van bondscoach Per Johansson, die nu zo'n acht maanden Oranje onder zijn hoede heeft, valt daarin niet te onderschatten. Zo lijkt hij erin geslaagd te zijn de ploeg defensief te versterken. "Ja, zeker. We weten natuurlijk niet hoe het op het EK gaat, maar iedereen weet z'n taak. Je merkt dat hij daar zijn krachten heeft liggen en dat het er bij ons team nu ook uitkomt."

Housheer heeft de Zweed sowieso hoog zitten. "Een heel goede vent. Hij heeft een soort van rust over zich, maar hij straalt ook agressie en strijdlust uit. En dat brengt hij heel erg op ons over. Het vertrouwen binnen het team is erg gegroeid. Ik vind 'm ook tactisch supersterk. Als het spannend wordt, weet hij gewoon wat we moeten spelen. Hij haalt echt het beste in iedereen naar boven. We hebben echt een goed teamgevoel."

Geen Wester, maar Ten Holte

Was Housheer al van de partij toen Nederland in 2018 EK-brons won en een jaar later verrassend de wereldtitel greep, voor Yara ten Holte is zo'n eindtoernooi helemaal nieuw. De nog net 22-jarige Amsterdamse is een van de drie doelvrouwen in de EK-selectie, waarin het vertrouwde gezicht van de zwangere Tess Wester ontbreekt. En dat zal even wennen zijn voor de Nederlandse handbalfans.