Amsterdam verplaatst demonstratie met complotdenker David Icke

De gemeente Amsterdam verplaatst een demonstratie waar complotdenker David Icke zal spreken van de Dam naar het Museumplein. De omstreden Brit is uitgenodigd om zondag een protest van Samen voor Nederland bij te wonen.

Volgens de gemeente zijn er drie tegenprotesten aangemeld. De Dam, met alle drukte van bezoekers en de smalle straten eromheen, is dan geen geschikte locatie, vindt de gemeente. De verschillende demonstraties zijn dan niet goed van elkaar te scheiden. Bovendien wordt er na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie "sterk rekening mee gehouden dat er wanordelijkheden kunnen ontstaan". Op het Museumplein is meer ruimte en kan de politie beter overzicht houden.

Over de aangekondigde komst van Icke is al weken veel te doen. Hij is een aanhanger van complottheorieën over zogenoemde 'illuminati', die uit zouden zijn op een nieuwe wereldorde. De Brit gaat echter verder en denkt dat er elites op aarde zijn die gedeeltelijk bestaan uit een netwerk van buitenaardse reptielen, waarmee hij volgens critici Joden bedoelt.