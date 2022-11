Wekdienst 3/11: Proces Peter R. de Vries opnieuw? • Advies verbetering taal- en rekenles

Goedemorgen!

De rechtbank Amsterdam bespreekt of het proces over de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries opnieuw gevoerd moet worden. Omdat een van de rechters is geëmigreerd, en dus vervangen moet worden, is de rechtbankcombinatie veranderd. Dat is niet zomaar toegestaan.

Eerst het weer: het wordt bewolkt en daaruit valt soms lichte regen of motregen. In de middag zijn er steeds meer opklaringen, maar langs de kust blijft het bewolkt. De maxima liggen tussen 14 en lokaal 17 graden.