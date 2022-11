Sakkari wint opnieuw en bereikt laatste vier WTA Finals, Jabeur verslaat Pegula

Tegen Sabalenka, de nummer zeven van de wereld, begon Sakkari ijzersterk. In de derde game kwam ze een break voor en op 4-2 sloeg ze opnieuw toe op de service van de Belarussische. In haar eigen servicebeurten kende ze weinig problemen.

Ook haar eerste wedstrijd op het Amerikaanse hardcourt, tegen Jessica Pegula, won Sakkari in twee sets en daarmee is de nummer vijf van de WTA-ranking al zeker van een plaats bij de laatste vier. Vorig jaar, bij haar debuut op het eindejaarstoernooi, bereikte ze eveneens de halve finales.

De WTA Finals is het eindejaarstoernooi met de beste acht tennissters van dit jaar. De speelsters zijn verdeeld in twee groepen van vier, de beste twee van de groep gaan naar de halve finales.

In de tweede set ging Sakkari op dezelfde voet verder en kwam ze snel op een 3-0 voorsprong. Vervolgens haperde het echter even bij de Griekse. Sabalenka pakte vier games op rij. De 24-jarige tennisster uit Belarus, die net als Sakkari haar eerste groepswedstrijd had gewonnen, kwam op 4-3 en de spanning is de wedstrijd was terug.

Op 4-4 had Sabalenka drie keer de mogelijkheid om op 5-4 te komen, maar die kansen benutte ze niet. Sakkari benutte daarentegen wel haar eerste kans op een break en kon vervolgens de set en de wedstrijd zelf uit serveren.

Jabeur wint van Pegula

Ons Jabeur, die dit jaar debuteert in het eindejaarstoernooi, boekte tegen Pegula haar eerste overwinning op de WTA Finals. De 28-jarige Tunesische won in drie sets: 1-6, 6-3, 6-3.