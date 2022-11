Bolsonaro roept aanhangers op te stoppen met snelwegblokkades

De Braziliaanse president Bolsonaro heeft zijn aanhangers opgeroepen om te stoppen met wegversperringen in het land. Nadat duidelijk was geworden dat de rechtse politicus de verkiezingen van zondag had verloren, wierpen zijn aanhangers blokkades op als protest tegen de uitslag.

"Jullie zijn bedroefd en hadden iets anders verwacht, ik ook", zei Bolsonaro in een videoboodschap op Twitter. "Maar ik doe een beroep op de betogers: maak de wegen vrij."

Volgens de president maken de wegblokkades de demonstraties tegen de verkiezingsuitslag illegaal. Hij riep mensen op om op andere plekken tegen de uitslag te protesteren, zoals op pleinen.

Goederenvervoer

Volgens de federale snelwegpolitie waren er gisteravond in Brazilië nog 126 blokkades op snelwegen. De avond ervoor waren dat er nog zo'n 190.

Veel van de betogers zijn vrachtwagenchauffeurs, die een belangrijk deel vormen van de achterban van Bolsonaro. Hij verlaagde tijdens zijn presidentschap onder meer de brandstofprijzen. Veel goederenvervoer in Brazilië gaat over de weg.

Zo zagen de blokkades er aan het begin van de week uit: