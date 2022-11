Meer bedrijven komen werknemers tegemoet met eenmalige uitkering

In ruim een derde van de cao's die dit jaar zijn afgesloten staan afspraken over eenmalige uitkeringen. Andere jaren was dit bij gemiddeld een kwart het geval, blijkt uit cijfers van werkgeversorganisatie AWVN.

Behalve de eenmalige vergoeding betalen werkgevers sinds de oplopende prijzen ook maandelijks meer salaris. Die loonstijging blijft ver achter op de inflatie. In oktober werd in cao's een gemiddelde loonstijging afgesproken van 4,2 procent. Dat is weliswaar een uitzonderlijk hoog percentage, maar de inflatie liep in september op tot 14,5 procent.

De meeste bedrijven die extra uitkeringen uitdelen geven medewerkers een vast bedrag, ongeacht de hoogte van het salaris. Telecombedrijf KPN is een uitzondering. Het bedrijf geeft 150 euro aan werknemers die relatief veel verdienen en 350 euro aan werknemers in lagere salarisschalen.

"Dit is allemaal hartstikke goed bedoeld, maar je trekt de doos van Pandora open", zegt beloningsexpert Wawoe. Volgens hem verschilt het per individu of een inkomen als hoog of laag wordt ervaren.

Wawoe: "Hetzelfde inkomen is heel anders voor bijvoorbeeld iemand met vijf kinderen die lang willen douchen in een tochtig huis of voor iemand die single is. Deze discussies moet je als werkgever niet willen aangaan, want je kunt niet alles oplossen."

Een vast bedrag heeft als voordeel dat mensen met lagere inkomens hier relatief meer van profiteren. "En daar vallen nu natuurlijk de hardste klappen", zegt een woordvoerder van AWVN.