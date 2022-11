In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is een 78-jarige patiënt overleden na een incident tussen patiënten op een afdeling, meldt de politie op Twitter. Het gaat om een vrouw uit Vlijmen die in het ziekenhuis was opgenomen.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Tegen persbureau ANP zegt een woordvoerder dat er geen aanhoudingen zijn verricht. Verder zijn er geen details bekendgemaakt.