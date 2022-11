In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is een 78-jarige patiënt overleden na een incident tussen patiënten op een afdeling. Het slachtoffer was een vrouw uit Vlijmen die in het ziekenhuis was opgenomen.

De politie wil niet zeggen op welke afdeling het incident zich afspeelde. Onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Er waren volgens een politiewoordvoerder geen wapens in het spel.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Vanmiddag verwacht de politie met meer details te komen.