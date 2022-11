Noord-Korea vuurt opnieuw raketten af, ook noodwaarschuwing in Japan

Een dag na de lancering van een recordaantal van 23 raketten heeft Noord-Korea opnieuw zeker drie ballistische projectielen afgevuurd, melden de autoriteiten van Zuid-Korea en Japan. Een daarvan leidde in delen van het midden en noorden van Japan tot noodwaarschuwingen.

Inwoners van drie Japanse provincies kregen via het systeem J-Alert, te vergelijken met het Nederlandse NL-Alert, de oproep om zich binnenshuis te verschansen omdat de raket over Japans grondgebied zou komen. Ook werden treinen in het Aziatische land tijdelijk stilgezet.

Later meldden de autoriteiten van Japan dat het om vals alarm ging. Naar eigen zeggen was de raket ergens tussen het Koreaanse Schiereiland en Japan van hun radar verdwenen. Een Japanse regeringschef zei dat het projectiel op dat moment een hoogte van zo'n 2000 kilometer had bereikt en ongeveer 750 kilometer had afgelegd.

Langeafstandsraket

Japan vreesde dat het ging om een intercontinentale raket. Ook de Zuid-Koreaanse autoriteiten meldden dat Noord-Korea heeft geprobeerd om zo'n raket af te vuren, maar volgens hen is de lancering mislukt.

"De herhaalde raketlanceringen van Noord-Korea zijn een schande en kunnen absoluut niet worden vergeven", voegde de Japanse premier Kishida toe in een korte verklaring.