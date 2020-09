Man (18) opgepakt voor brandstichting in Eindhoven

De politie heeft een 18-jarige man uit Helmond aangehouden die wordt verdacht van brandstichting in een huis in Eindhoven. Bij die brand in juli raakte een 16-jarige jongen ernstig gewond.

De brand in de hoekwoning brak rond 03.00 uur uit, volgens buurtbewoners ging er een explosie aan de brand vooraf. De achtergevel van de woning raakte zwaar beschadigd. Ook de moeder en zus van het slachtoffer waren thuis toen de brand uitbrak, zij bleven ongedeerd.

De politie ging uit van brandstichting en startte een groot onderzoek. Daarbij kwam de verdachte in beeld, meldt Omroep Brabant. De woning van de verdachte is doorzocht; de man zal de komende dagen worden verhoord.